Pozzecco: “Eubanks o DiVincenzo? Non vogliamo più rincorrere nessuno come fatto con Banchero!”

Gianmarco Pozzecco, commissario tecnico dell’Italbasket, ha parlato ad Andrea Barocci de Il Corriere dello Sport della possibilità di portare uno tra Drew Eubanks e Donte DiVincenzo come passaportato a San Juan de Puerto Rico per il Pre-Olimpico che offre un pass per i Giochi Olimpici di Torino:

“Mi sono reso quanto sia importante sapere chi ha piacere di allenarsi e giocare con l’Italbasket. Non critico le scelte di Banchero e Thompson. Però ho speso delle energie per stare dietro a certe persone. L’ho fatto e non voglio rifarlo. Se quest’estate qualcuno si presenterà con il passaporto italiano in tasca e avrà voglia di giocare con noi, deciderò se convocarlo oppure no. Detto ciò, io sono focalizzato su quelli che oggi sono italiani e possono giocare da italiani”, ha detto Pozzecco sulla possibilità di convocare uno tra Eubanks e DiVincenzo per il Pre-Olimpico.

Ricordiamo che entrambi i giocatori sopracitati al momento non hanno ancora il passaporto italiano ma potrebbe accelerare la burocrazia in modo da averlo per quest’estate. Entrambi i giocatori potrebbero aggiungere valore a questa Nazionale e quindi saremmo contenti di averli con noi se chiaramente vogliono davvero esserci.

Leggi anche: Italbasket, i 12 che Pozzecco dovrebbe portare al Pre-Olimpico secondo noi VOL. 1