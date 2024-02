Pozzecco INNAMORATO di Melli: “È uno dei migliori giocatori al MONDO!”

L’Italia ha sconfitto la Turchia 87 a 80 nell’esordio delle qualificazioni a EuroBasket 2025, in una partita disputata a Pesaro davanti a 8.800 spettatori alla Vitrifrigo Arena. Grandissimo protagonista il neo capitano dell’Italbasket, Nicolò Melli, che è stato elogiato anche dal suo coach, Gianmarco Pozzecco:

“Mi fido e mi affido a Melli, che continuo a considerare uno dei migliori giocatori al mondo“, ha commentato il coach Gianmarco Pozzecco.

Inutile dire che è un po’ di parte in questa dichiarazione, ma vi fa capire quanto il Poz creda nei suoi ragazzi e nel percorso che stanno facendo insieme.

Melli ha ricevuto l’autorizzazione a lasciare la squadra in accordo con lo staff tecnico e medico. Stefano Tonut, che ha subito un infortunio al polso destro a fine partita, non volerà in Ungheria. Anche Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo hanno ricevuto l’autorizzazione a lasciare il gruppo. Si aggregherà invece alla squadra Davide Casarin, guardia dell’Umana Reyer Venezia.

Ricordiamo che l’Italbasket giocherà la prossima gara di qualificazione a EuroBasket 2025 domani in terra magiara in un match alla nostra portata ma non da sottovalutare.

