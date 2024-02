Victor Wembanyama firma una prestazione LEGGENDARIA contro i Lakers

Victor Wembanyama è solamente alla sua prima stagione in NBA e nelle 50 gare giocate finora, il francese dei San Antonio Spurs è già stato capace di prestazioni che lo hanno fatto entrare di diritto nei libri di storia della NBA: nella notte i texani hanno perso 123-118 contro i Los Angeles Lakers di LeBron James ma Wembanyama firmato un altra gara leggendaria a livello di cifre messe a referto.

Il francese è diventato il 15esimo giocatore nella storia a scrivere sui tabellini un 5X5, ovvero almeno 5 tra punti, rimbalzi, assist, palle rubate e stoppate: 27 punti, 10 rimbalzi, 8 assist, 5 rubate e 5 stoppate sono le incredibili cifre alla sirena finale del francese, la cosa più incredibile è che è stato capace di farlo in soli 30 minuti e 55 secondi in campo, record assoluto per un 5X5.

Queste le sue parole al termine della gara: “Mi chiedo se Michael Jordan l’abbia fatto vincendo, non perdendo. Per me, le cifre sono secondarie, spero che in futuro possiamo guardare indietro e vederla come un’ottima partita giocata, ma oggi non posso essere soddisfatto perché abbiamo perso”

Anche una leggenda NBA come LeBron James ha espresso stupore di fronte a Wembanyama, definendolo unico, speciale e senza limiti al termine della partita contro i suoi Los Angeles Lakers.

