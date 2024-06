“Pozzecco, l’uomo dei miracoli”: il dipinto di Petrucci del Poz

Gianni Petrucci, Presidente della FIP, ha rilasciato una lunga intervista a Umberto Zapelloni de Il Foglio dove ha parlato di tanti argomenti, tra cui c’è anche Gianmarco Pozzecco e la fiducia nei suoi mezzi:

“Pozzecco è l’uomo dei miracoli, lui ha sempre fiducia e pure i giocatori ce l’hanno. Crea un entusiasmo che è difficile vedere in tante altre persone. È un grande allenatore sul campo, dovreste vedere come sono attenti i giocatori quando spiega. Chi non

lo conosce pensa che Pozzecco sia solo quello che si vede in certe sue sceneggiate, certe sue esagerazioni. Ma lui è molto di più, è un grande allenatore. Se ne sono convinti anche molti suoi critici che oggi stravedono per lui”, ha detto Gianni Petrucci su Gianmarco Pozzecco.

Stiamo a vedere se davvero il Poz riuscirà nel miracolo di portarci ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Sarà veramente molto complesso perché ci manca il nostro miglior giocatore nel ruolo più scoperto però sappiamo che possiamo comunque competere. Noi ci crediamo e in fondo abbiamo l’uomo dei miracoli a guidare i nostri ragazzi a San Juan de Puerto Rico.

