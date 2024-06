Danilo Gallinari, ala forte con 16 anni di esperienza in NBA, è intervenuto ad Afternoon, il podcast condotto da Nicolò Melli e Gigi Datome. Il Gallo ha parlato della sua brutta esperienza in questa annata NBA e delle emozioni che ha vissuto:

“Ero inca**ato nero tutti i giorni! È stata una battaglia difficilissima però piano piano, verso fine stagione, l’ho metabolizzata un po’ di più ma all’inizio ero un pochino in difficoltà. Sfogavo la mia rabbia passando tantissimo tempo in palestra, facevo 1 contro 1 tutti i giorni contro assistant coach ed ex giocatori. Mi allenavo dalle 9 di mattina alle 3 di pomeriggio tutti i giorni”.

“In NBA se non giochi devi allenarti o prima o dopo la partita. Inizialmente avevo cominciato a fare allenamento dopo la partita, molti fanno pesi, ma non faceva per me. Quindi ho cambiato e ho iniziato a farlo prima, mi allenavo con i rookie ventenni e poi c’ero io“, ha detto Gallinari.

Stiamo a vedere se Danilo Gallinari nella prossima stagione avrà più spazio in NBA oppure sarà costretto a scaldare la panchina. Vediamo cosa accadrà dopo la free agency.

