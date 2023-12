Pozzecco NERVOSISSIMO dopo la sconfitta: “Non c’è nulla da dire!”

L’ASVEL di Gianmarco Pozzecco questa sera è incappato in un’altra sconfitta in EuroLega, in casa contro il Panathinaikos per 81-89. Il club francese è ultimo nella competizione sul 2-12, a pari con l’Alba Berlino, nonostante le due vittorie siano arrivate entrambe sotto la gestione del Poz.

Dopo la gara, ai microfoni dei canali ufficiali dell’EuroLega, Pozzecco è apparso nervosissimo e si è rifiutato di rispondere alle domande del giornalista. “Di cosa stiamo parlando? Nulla! Non c’è niente di cui parlare!” ha detto il tecnico italiano prima di abbandonare l’intervista, col giornalista rimasto un po’ interdetto.

Gianmarco Pozzecco: "What are we talking about? There is nothing to talk about." 🗣️ pic.twitter.com/IXCuFqbMp9

— BasketNews (@BasketNews_com) December 14, 2023