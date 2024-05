Prosegue la Combine di Bronny James: com’è andato lo scrimmage di oggi?

Bronny James ieri era tornato a far parlare di sé alla Draft Combine che si sta svolgendo in questi giorni a Chicago e alla quale stanno partecipando i 78 migliori prospetti del prossimo Draft. Il figlio di LeBron, che ha ottenuto l’ok dei medici per eventualmente giocare in NBA, aveva fatto registrare tra i migliori dati di quest’anno per quanto riguarda la verticale e aveva anche dimostrato un ottimo tiro da tre punti. Elementi che possono aiutarlo a far salire le proprie quotazioni, visto che al momento secondo i Mock Draft il giocatore non andrebbe oltre la metà del secondo round.

Oggi a Chicago si è inoltre tenuto il primo scrimmage, una partitella interna tra alcuni dei prospetti che stanno partecipando alla Combine. Tra questi, appunto, anche Bronny. James Jr ha dimostrato il suo atletismo fuori dal comune nel riscaldamento, esibendosi in alcune belle schiacciate. Una volta iniziata la partitella però non ha brillato particolarmente: alla fine Bronny James ha concluso la gara con 4 punti, 4 rimbalzi e 2/8 al tiro in 20′ scarsi.

Bronny James in the 1st of 2 NBA Combine Scrimmage games.. 4 PTS

4 REBS Will Bull get drafted?? pic.twitter.com/pqBRhKW9PP — Frankie Vision (@Frankie_Vision) May 14, 2024

I due canestri segnati sono stati molto simili tra loro, due floater in penetrazione. Tuttavia i numeri non sono stati esaltanti come lo erano stati quelli “a freddo” di ieri.

La sensazione, almeno per ora e anche in relazione a quanto fatto vedere da Bronny a USC nell’ultimo anno, è che il classe 2004 sia ancora acerbo. Bronny ha mezzi atletici fuori dal comune, ma una volta messo su un campo di basket non sembra poter mantenere le enormi aspettative derivanti dal suo cognome.