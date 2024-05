JJ Redick prossimo coach dei Lakers? Ecco cosa sappiamo…

Mentre i Los Angeles Lakers iniziano a contattare i candidati a capo allenatore e a fissare i colloqui questa settimana, JJ Redick, James Borrego e Sam Cassell sono emersi come i primi obiettivi principali della franchigia, hanno dichiarato fonti della lega a The Athletic.

Il prossimo allenatore della franchigia avrà il compito di guidare sia la fine dell’era LeBron James-Anthony Davis – potenzialmente un biennio – sia la prossima era del basket dei Lakers guidata da Davis. Secondo fonti della squadra e della lega, Los Angeles è alla ricerca di un allenatore che possa crescere con la franchigia per gli anni a venire, ponendo l’accento sulla massimizzazione della grandezza di Davis, sugli attuali giocatori che ritornano e sull’elemento dello sviluppo di giocatori di alto livello.

Come ha detto una fonte informata sulla situazione, “questo dovrebbe essere un ingaggio più per AD che per LeBron”.

Si prevede che i Lakers faranno un primo giro di colloqui con candidati che la franchigia non ha mai esaminato in precedenza, in modo da permettere ai dirigenti della squadra di conoscere questi individui a livello umano prima di passare alla fase successiva, hanno detto le fonti della lega. Stiamo a vedere se JJ Redick sarà il prossimo coach dei Lakers.

