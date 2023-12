Andrea Trinchieri è di nuovo vicino ad una panchina di EuroLega

Qualche giorno fa Andrea Trinchieri era stato accostato al Fenerbahçe dopo l’esonero di Dimitris Itoudis. Alla fine i turchi hanno però scelto Sarunas Jasikevicius, dando il via ad un possibile intreccio tra panchine. Lo Zalgiris Kaunas infatti avrebbe offerto la panchina proprio a Jasikevicius, già coach dei lituani dal 2014 al 2020, prima come assistente e poi come capo-allenatore. Ora, dopo il rifiuto di Jasi che ha accettato il Fener, lo Zalgiris avrebbe virato sul Piano B: Trinchieri, appunto.

Attualmente il tecnico italiano è libero e sta facendo il telecronista su DAZN. La sua ultima esperienza in panchina è stata quella triennale al Bayern Monaco, terminata la scorsa estate. Secondo BasketNews, Trinchieri sarebbe molto vicino allo Zalgiris Kaunas e starebbe aspettando solo il via libera per firmare il nuovo contratto. A Kaunas prenderebbe il posto di Kazys Maksvytis, CT della Nazionale lituana e sulla panchina dello Zalgiris dal 2022.

Ieri sera il club biancoverde ha perso in casa contro il Partizan Belgrado in EuroLega: la nona sconfitta in 14 gare. Attualmente lo Zalgiris è quindicesimo in EuroLega, davanti solo a Milano (che ha una partita in meno), all’ASVEL e all’Alba Berlino.