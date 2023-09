Pozzecco vuole emulare “papà” Recalcati battendo Team USA

Gianmarco Pozzecco, come sapete tutti quanti, era in campo quando l’Italia riuscì a battere Team USA nell’amichevole di Colonia del 2004 e in panchina sedeva Carlo “Charlie” Recalcati, il “papà acquisito” dell’attuale commissario tecnico dell’Italbasket.

Recalcati è riuscito in quello che Pozzecco spera di fare domani: vincere contro Team USA sia da allenatore sia da giocatore. Se abbiamo detto che l’ex coach di Cantù e Venezia era in panchina nel 2004, forse non sapevate che nel 1970, quando l’Italia vinse per la prima volta contro gli statunitensi, era nel roster dei 12 che sconfissero a Lubiana gli americani nel Mondiale sloveno, chiuso al 4° posto dai nostri Azzurri. Decisivo in quel match Renzo Bariviera, che era in campo anche nel 1978, perché mise a referto un gancio che fissò il punteggio finale sul 66 a 64 per gli Azzurri.

Domani sarà quasi impossibile vincere perché gli americani arrivano da una brutta sconfitta, totalmente inaspettata, contro la Lituania e perciò avranno grande voglia di rivalsa. Gianmarco Pozzecco vuole riuscire nell’impresa già compiuta da Carlo Recalcati e perciò dovrà trascinare i nostri ragazzi alla vittoria con la sua grinta e la sua energia. E non solo questo.

