Troppa Boston per questa Dallas: i Celtics vincono anche gara-2 contro i Mavericks

Jrue Holiday ha guidato il punteggio. Derrick White ha aggiunto una stoppata in fase di recupero. Anche Jayson Tatum e Jaylen Brown hanno contribuito con passaggi e difesa. I Dallas Mavericks possono smettere di preoccuparsi di chi sia il miglior giocatore dei Boston Celtics. Tutti stanno contribuendo alla ricerca del 18° campionato NBA senza precedenti per i biancoverdi.

Holiday ha messo a referto 26 punti e 11 rimbalzi, mentre White è sceso in campo per eliminare l’ultima possibilità dei Mavericks domenica sera, quando Boston ha battuto Dallas 105 a 98 e si è portata in vantaggio per 2-0 nelle Finals NBA.

Tatum ha compensato una serata difficile al tiro con 12 assist e 9 rimbalzi, oltre a 18 punti. Brown ne ha segnati 21 con 3 rubate, White ha chiuso con 18 punti e 3 rubate. Ancora una volta i Celtics hanno dimostrato di essere la miglior squadra della Lega e la favorita indiscussa per la vittoria finale.

Luka Doncic ha segnato 32 punti con 11 rimbalzi e 11 assist, la prima tripla-doppia delle Finals NBA nella storia della franchigia di Dallas. Purtroppo però non è bastata nemmeno per impensierire i Boston Celtics che ora proveranno a vincerne almeno una in casa dei Dallas Mavericks.

