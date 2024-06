Gestacci verso i tifosi della Fortitudo, la denuncia di Andrea Tedeschi contro Antonini?

Nomi espliciti non li ha fatti, ma Andrea Tedeschi, ex addetto stampa della Fortitudo Bologna e giornalista, ha rivolto gravi accuse a qualche membro della Trapani Shark dopo la promozione in A conquistata al PalaDozza in Gara-4. In un post sul proprio profilo Facebook (poi rimosso), Tedeschi ha denunciato “gesto dell’ombrello e mani sui maroni” all’indirizzo di tutti i tifosi bolognesi presenti.

Impossibile non pensare che possa essersi trattato di Valerio Antonini, vista la grande polemica tra il presidente di Trapani e i tifosi avversari. Lo stesso Antonini ha attaccato nuovamente il club biancoblu e i suoi sostenitori dopo la vittoria, ai microfoni di TeleSud, denunciando di essere stato insultato per tutto il match. Finché non verrà pubblicata qualche prova video, comunque, è impossibile determinarlo con certezza.