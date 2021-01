Qual è l’elemento chiave mancante nei nuovi Big 3 di Brooklyn secondo coach Steve Nash?

Steven Nash ha riconosciuto i difetti della sua squadra nella sconfitta per 125 a 113 per mano dei Cleveland Cavaliers al Rocket Mortgage FieldHouse. La sua squadra è stata per la seconda partita consecutiva dai giovani Cavs. Dopo la partita, Nash ha ammesso che devono lavorare ancora molto per diventare una squadra di successo.

Nash: “We’re not a defensive roster, we have to take more pride and we have to win more 50-50s, contest more shots, fight, scrap, claw. And that’s what I think is missing as much as anything schematic that we’re breaking down.” #Nets

— Brian Lewis (@NYPost_Lewis) January 23, 2021