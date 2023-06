Quale sarà il futuro di Draymond Green con gli Warriors? Woj ha pochi dubbi

All’improvviso, il futuro di Draymond Green con i Golden State Warriors è stato messo in discussione. Questo dopo che l’ex difensore dell’anno ha deciso di rifiutare la player option sul suo contratto attuale per entrare in free agency NBA quest’estate. Non è una sorpresa completa, ma il fatto che ora sia possibile che Green finisca per lasciare gli Warriors in offseason stagione potrebbe rivelarsi preoccupante per i tantissimi fan dei Dubs.

Secondo il guru dell’NBA di ESPN, Adrian Wojnarowski, tuttavia, non c’è nulla di cui preoccuparsi qui per i sostenitori degli Warriors. Il noto insider della lega ha affermato che la decisione di Draymond Green è meramente “procedurale” e che ora intende avviare trattative con gli Warriors per un nuovo contratto:

“Queste sono due parti che vogliono davvero trovare un accordo. Draymond e l’agente Rich Paul, non hanno l’atteggiamento di chi vuole veramente andare da qualche altra parte. Penso che ci sia sicuramente il desiderio da entrambe le parti continuare insieme. Si vogliono davvero l’un l’altro”.

Joined @notthefakeSVP to report on the latest with Draymond Green and Chris Paul pic.twitter.com/zVIG1WF2VT — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 20, 2023

In poche parole, Woj non crede che Draymond Green andrà da nessuna parte presto. Ha un vero desiderio di rimanere con i Dubs e potenzialmente combattere insieme a Steph Curry e il resto della banda per il loro quinto titolo.

