Micic è a Oklahoma City: è l’anno buono per il suo approdo in NBA?

Vasilije Micic, playmaker dell’Anadolu Efes Istanbul ed ex MVP di EuroLega, si è recato a Oklahoma City, secondo fonti di Eurohoops. Con gli Oklahoma City Thunder che detengono i suoi diritti, le discussioni su un potenziale accordo possono iniziare questa settimana dopo il draft NBA del 22 giugno.

Micic era stato precedentemente collegato a un trasferimento in NBA la scorsa estate, ma ha scelto di rimanere con l’Anadolu Efes per un’altra stagione. Tuttavia, ora ha espresso fortemente il desiderio di giocare in NBA.

“Sto ancora mostrando il desiderio di andare in NBA. Mi piacerebbe provare me stesso lì”, ha detto Micic in un’intervista a Eurohoops lo scorso luglio.

Il direttore generale dei Thunder, Sam Presti, ha confermato di aver avuto conversazioni con Micic la scorsa estate, indicando che a un certo punto erano vicini a raggiungere un accordo. Sebbene Micic sia attualmente sotto contratto con l’Anadolu Efes, Presti non ha escluso la possibilità di future trattative, affermando: “Probabilmente è una cosa che valuteremo di anno in anno”.

Micic è sotto contratto con l’Anadolu Efes per la prossima stagione, la visita a Oklahoma City suggerisce un potenziale cambiamento nei suoi piani futuri.

