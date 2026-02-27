Qualificazioni Mondiali, Gran Bretagna – Italia: convocati e dove vederla in tv

Questa sera alle 20:30 ora italiana, l’Italbasket affronterà la Gran Bretagna per il terzo match delle Qualificazioni ai Mondiali 2027.

Il ct Luca Banchi ha scelto i 12 che andranno a referto. Out Giordano Bortolani, Francesco Ferrari e Diego Flaccadori, quest’ultimo a riposo precauzionale. Ci sarà l’esordio in Azzurro per Giovanni Veronesi mentre Amedeo Tessitori sarà il capitano per la quarta volta.

Questi i convocati:

#0 Marco Spissu (1995, 185, Playmaker, Casademont Saragozza – Spagna)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, Guardia, Germani Brescia)

#1 Nico Mannion (2001, 191, Playmaker, EA7 Emporio Armani Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, Guardia, EA7 Emporio Armani Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 207, Centro, Umana Reyer Venezia) – Capitano

#20 Saliou Niang (2004, 199, Guardia, Virtus Olidata Bologna)

#26 Luigi Suigo (2007, 220, Centro, Mega Superbet Basket – Serbia)

#28 Davide Casarin (2003, 196, Guardia, Ferramenta Vanoli Cremona)

#35 Momo Diouf (2001, 206, Ala/Centro, Virtus Olidata Bologna)

#42 Giovanni Veronesi (1998, 196, Ala, Ferramenta Vanoli Cremona)

#45 Nicola Akele (1995, 193, Ala, Virtus Olidata Bologna)

#77 John Petrucelli (1992, 193, Guardia/Ala, Galatasaray Mct Technic – Turchia)

La Gran Bretagna, invece, schiererà il veneziano Carl Wheatle insieme a due vecchie conoscenze del nostro campionato con Gabriel Olaseni e Akwasi Yeboah.

Questi i 12 scelti da Marc Steutel:

#0 Gabriel Olaseni (1991, 208, Centro, Mersin – Turchia)

#5 Amin Adamu (1997, 194, Ala, London Lions)

#6 Luke Nelson (1995, 191, Guardia, Sopron – Ungheria)

#7 Jelani Watson-Gayle (1998, 184, Playmaker, Cherno More Ticha Varna – Bulgaria)

#11 Josh Uduje (2002, 196, Guardia, Saint Chamond – Francia)

#13 Jubrile Belo (1998, 204, Ala/Centro, Falco Szombathely – Ungheria)

#15 Akwasi Yeboah (1997, 198, Ala, Trabzonspor – Turchia)

#22 Myles Hesson (1990, 198, Ala, Mykonos – Grecia)

#24 Carl Wheatle (1998, 195, Guardia, Umana Reyer Venezia)

#30 Dan Akin (1998, 206, Centro, Kolossos – Grecia)

#31 Deane Williams (2996, 203, Ala, London Lions)

#32 Pat Whelan (1996, 195, Guardia, Falco Szombathely – Ungheria)

La sfida sarà trasmessa in diretta da Sky Sport (e Now) ma anche da DAZN.

Il commento pre-partita di Luca Banchi:

Siamo determinati e consapevoli di poter competere contro una squadra, la Gran Bretagna, che ha dimostrato tutto il suo potenziale nella finestra di novembre. Proveremo a mettere a frutto quanto preparato in allenamento andando oltre le inevitabili difficoltà generate dall’arrivo scaglionato di buona parte dei giocatori in roster. Ogni atleta ha dimostrato di voler contribuire ad accelerare il processo di costruzione, ancora in fase embrionale, ma grazie a disponibilità, sacrificio e impegno siamo certi di poter offrire due gare di assoluto spessore.

Lunedì il match verrà replicato al Modigliani Forum di Livorno. L’Italbasket avrà a disposizione anche Pippo Ricci e Gabriele Procida mentre i britannici potrebbe giovarsi dell’aiuto del milanese Quinn Ellis.