Lu Dort la fa “sporca” e scatena l’ira di Nikola Jokic: espulso il giocatore dei Thunder

Lu Dort è uno dei giocatori che più spesso vengono coinvolti in dinamiche di gioco non limpidissime in NBA. Già in passato il giocatore degli Oklahoma City Thunder era stato protagonista di queste situazioni e ieri notte, in occasione del match contro Denver, è arrivato a far perdere la testa a Nikola Jokic. Dort si è appositamente spostato verso Jokic, che non lo stava guardando, mentre i Nuggets rimettevano in gioco il pallone, tirandogli un violento colpo con l’anca e buttandolo a terra.

Jokic si è rialzato immediatamente e ha cercato di farsi giustizia da solo, mentre compagni e avversari si sono frapposti tra lui e Dort. Alla fine a farne le spese è stato il giocatore di OKC, espulso dopo la review arbitrale, mentre sia Jokic che Jaylin Williams, intervenuto nel parapiglia, hanno ricevuto un fallo tecnico a testa.

Lu Dort was ejected after appearing to trip Nikola Jokic on this play. Nikola Jokic and Jaylin Williams both received technical fouls. pic.twitter.com/ZFyNHpigsM — ESPN (@espn) February 28, 2026

C’è chi ha addirittura ipotizzato che Dort volesse colpire appositamente il ginocchio sinistro di Jokic, proprio lo stesso che lo aveva tenuto fuori circa un mese a gennaio. Il video della telecamera appesa al canestro mostra come Lu Dort muova la gamba andando a colpire proprio quella parte del corpo del serbo.

Dopo la partita Nikola Jokic ha criticato il comportamento di Dort, bollandolo come “non necessario” a differenza invece della sua reazione. “Una mossa non necessaria e una reazione necessaria da parte mia. Penso che su un campo da basket non bisognerebbe fare certe cose. Quindi è stato semplicemente non necessario, la mia reazione invece era necessaria” ha dichiarato il serbo.