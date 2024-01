Quando Draymond Green tornerà in campo? Ecco le tempistiche

Il resto del mondo dell’NBA potrebbe essere diviso sull’opinione che si ha del reintegro di Draymond Green da parte della lega. I tifosi dei Golden State Warriors però sono sicuramente entusiasti di vedere il ritorno di un membro fondamentale della dinastia. Ma la domanda è: quando tornerà a giocare?

“Green dovrebbe essere con gli Warriors domenica prossima (non oggi) per la prima volta da quando è iniziata la sua sospensione a metà dicembre, secondo le fonti”, ha riferito Adrian Wojnarowski di ESPN. “Dopo il reintegro di Draymond Green di Golden State da parte della Lega, si prevede che avrà bisogno di circa una settimana per prepararsi al ritorno in campo, dicono le fonti a ESPN”, ha aggiunto in un post separato.

Green is expected to be with the Warriors on Sunday for the time since his suspension started in mid-December, sources said. https://t.co/zBTSSdVcsH

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 6, 2024