Nico Mannion, le prime 3 gare con Varese sono state MERAVIGLIOSE

Nico Mannion ha firmato con l’Openjobmetis Varese poco prima di Natale ma ne è diventato subito leader e protagonista, con prestazioni fuori da ogni più fervida immaginazione.

L’italo-americano alla prima ne ha messi 26 in casa della Carpegna Prosciutto Pesaro, dopo un primo tempo abbastanza difficile. Poi ha giocato una gara “normale” da “solo” 19 punti contro la UNAHOTELS Reggio Emilia e ieri sera a Treviso ha messo il suo primo trentello da quando gioca in Europa (il suo precedente career high era di 27, realizzato con la maglia della Virtus Bologna contro l’Umana Reyer Venezia nella passata stagione).

L’aspetto impressionante di tutto ci è la facilità con la quale fa canestro. Forse ci eravamo dimenticati quanto fosse forte Nico Mannion e gli serviva un ambiente come quello di Varese per ricordarci che, se abbiamo giocato le Olimpiadi 17 anni dopo l’ultima volta, una buona fetta di merita ce l’ha lui. Inoltre, non dobbiamo dimenticarci che, per un breve periodo della sua vita, quando era poco più che un teenager, faceva il cambio di Steph Curry in NBA e lo Chef usava parole al miele per descriverlo.

Speriamo con tutto noi stessi che Nico possa tornare presto nel palcoscenico che merita, quindi almeno l’EuroLega, se non l’NBA, ma intanto i tifosi di Varese continueranno a goderselo in tutto e per tutto e soprattutto ci auguriamo che sia in questa condizione psico-fisica anche a luglio, quando dovrà prendere un aereo per il Porto Rico.

