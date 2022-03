Quando MJ scelse North Carolina: la lettera di Coach K a “His Airness”

Nel 1980 Michael “Air” Jordan iniziava il suo ultimo anno di liceo alla Elmsey A. Laney High School di Wilmington. Michael si era messo in mostra giocando con i Laney Buccaneers, al punto da essere chiamato al Five Star Camp di Pittsburgh (camp che riuniva i migliori prospetti dei licei americani). Già durante la stagione 1979-’80, Michael era entrato nei radar degli scout universitari. Ad interessarsi a lui furono soprattutto due università: la Duke University di Michael Krzyzewski e l’Università del North Carolina, dove era allenatore Dean Smith (che nel 1976 aveva gli USA all’oro olimpico di Montreal). “His Airness” scelse di indossare la canottina dei North Carolina Tar Heels, rifiutando le avance di Coach K e dei Blue Devils. Con la UNC Michael non riuscì a vincere il titolo NCAA, ma nel giro di tre anni collezionò un trofeo di Rookie of The Year (1981-’82) e due premi di Player of The Year (1982-’83 e 1983-’84), comparendo inoltre per ben due volte nel primo quintetto All-America.

In seguito alla partita di addio di Coach K tenutasi questa notte, festa rovinatagli proprio dai North Carolina Tar Heels, numerose lettere dell’archivio personale di Michael Krzyzewski sono diventate virali. Tra queste, anche la lettera in cui il neo-allenatore della Duke University (la stagione 1980-’81 era stata la prima di Coach K alla Duke) reagiva alla scelta di MJ di vestire la canottina dei Tar Heels. Di seguito riportiamo le parole uscite dalla penna di Coach K in quell’occasione:

“Ottobre 29, 1980

Sig. Michael Jordan

4647 Gordan Road

Wilmington, North Carolina 28405

Caro Mike:

sono dispiaciuto di sentire che non sei più interessato a conoscere meglio la Duke University, ad ogni modo voglio che tu sappia che il mio staff ed io ti auguriamo il meglio per la tua carriera universitaria. Sei un giovane uomo per bene, ed avrai certamente un immediato impatto su qualunque squadra sceglierai.

Abbi cura di te, e buona fortuna.

Sinceramente,

Mike Krzyzewski

Capo Allenatore”

Foto: goduke.com