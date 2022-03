Duke saluta Coach K, ma North Carolina rovina la festa dei Blue Devils

Nella notte Mike Krzyzewski ha allenato la sua ultima partita al Cameron Indoor Stadium, casa dei Duke Blue Devils e sua per gli ultimi 42 anni. Coach K, leggendario allenatore NCAA, si ritirerà a fine stagione. E proprio al Cameron Indoor Stadium, tutto esaurito come al solito (i biglietti più costosi si aggiravano sugli 80.000 dollari), Duke ha affrontato gli acerrimi rivali dei North Carolina Tar Heels, proprio come nel finale di un film che è stata poi la carriera di Krzyzewski. Non c’è però stato il lieto fine, visto che North Carolina ha vinto nettamente 81-94, nonostante 23 punti di Paolo Banchero, top scorer dei Blue Devils.

È stata comunque una festa a Duke, dove erano riuniti alcuni dei migliori giocatori dell’ateneo di questi ultimi 42 anni, come Shane Battier, Elton Brand e Grant Hill. I Blue Devils chiudono la loro stagione con un record di 26-5, North Carolina con 23-8. Il sogno ora è regalare a Coach K un ritiro da leggenda, magari vincendo il torneo NCAA che inizierà tra poche settimane.