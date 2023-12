Quanto manca al ritorno in campo di Ja Morant?

Ja Morant, stella dei Memphis Grizzlies, non vede l’ora di tornare sul parquet. L’acrobatico giocatore di alto livello ha annunciato il suo ritorno in un post su X, facendo sapere ai tifosi dei Grizzlies che sta facendo il conto alla rovescia.

“Ritorno a breve. 8 giorni e 4 partite”, ha detto Morant.

return soon ⏳™️

8 days 4 games 🐻 — Ja Morant (@JaMorant) December 11, 2023

Costellato di polemiche, il 2023 è stato un anno problematico per Morant. Dall’incidente con la punta del laser con gli Indiana Pacers a febbraio a un paio di video in diretta su Instagram in cui mostrava una pistola, l’ultimo dei quali ha portato Morant a essere sanzionato con una sospensione di 25 partite, i fedeli dei Grizzlies possono solo sperare che questa volta si dia una regolata.

Non aiuta il fatto che i Grizzlies siano afflitti da infortuni. Il centro Steven Adams è stato escluso dalla stagione a causa di un’operazione al ginocchio. Brandon Clarke si sta ancora riprendendo dalla rottura del tendine d’Achille subita lo scorso marzo. A peggiorare le cose, l’ex difensore dell’anno, Marcus Smart, ha subito una distorsione al piede un mese fa e non è ancora in grado di giocare. Speriamo che Ja Morant li possa aiutare a ritrovare il successo.

