Gianni Petrucci ha parlato sulle colonne de Il Piccolo del Pre-Olimpico e di Gianmarco Pozzecco, che secondo lui è un grande allenatore e lo è per un motivo specifico:

“Un preolimpico difficile, ma non impossibile. Dovremo battere la Lituania, anche se pure il Porto Rico è una buona Nazionale. Pozzecco sta lavorando bene. È un personaggio popolare, sa allenare, ha creato grande entusiasmo: al Mondiale tutti volevano vedere i suoi allenamenti. Questo dimostra che abbiamo preso un grande allenatore”.

Ricordiamo che l’Italia avrà nel girone al Pre-Olimpico Lituania, Porto Rico, Messico, Costa d’Avorio e Bahrain. Chiaramente le prime due sono le più complicate, con gli europei che hanno battuto Team USA qualche mese fa e i caraibici sono forti e giocano in casa.

L’estate del 2024 potrebbe essere l’ultima di Gianmarco Pozzecco sulla panchina della Nazionale Italiana di Pallacanesto, con Gianni Petrucci che starebbe dialogando con Sergio Scariolo, visto che il coach ex Virtus Bologna è in scadenza con la Spagna ma prima vuole raggiungere le Olimpiadi e magari portare a casa l’ennesima medaglia con le “Furie Rosse”. Stiamo a vedere come andremo noi a San Juan e poi eventualmente come ci comporteremo a Parigi.

