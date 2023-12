Lance Stephenson prova a tornare in NBA: c’è la firma in G-League

Pochi giorni fa, tra il pubblico della finale dell’In-Season Tournament a Las Vegas, c’era anche Lance Stephenson. Il veterano era presente in tribuna per tifare probabilmente per gli Indiana Pacers, anche se ha indossato anche la maglia dei Lakers nella stagione 2018-19. L’ultima partita in NBA di Stephenson risale alla stagione 2021-22: 46 partite tra Atlanta e proprio Indiana (per la terza volta in carriera). Da allora Born Ready, uno dei più celebri rivali e provocatori di LeBron James ai tempi di Miami, ha disputato solo 4 partite con i Leones de Ponce nel campionato portoricano, la scorsa stagione.

Ora però sembra che Stephenson voglia tentare l’ennesimo ritorno nella Lega. Gli anni sono solo 33, d’altronde. Il giocatore ha firmato con gli Iowa Wolves, affiliata in G-League dei Minnesota Timberwolves. Un primo passo per riavvicinarsi alla NBA. Tra l’altro i Timberwolves hanno un posto libero a roster e potrebbero dare una chance a Stephenson.