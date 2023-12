I Dallas Mavericks potrebbero essere privi di Kyrie Irving per il prossimo futuro, dopo che la guardia titolare si è infortunata al piede, ma la sola presenza di Luka Doncic è sufficiente a calmare i nervi dei tifosi dei Mavs, che non vorrebbero altro che la squadra continuasse a lasciarsi alle spalle il deludente finale della scorsa stagione. E questa notte è stato proprio Luka Doncic ad illuminare grazie alle sue triple nella vittoria per 120 a 113 contro i Memphis Grizzlies.

Il ragazzo sloveno ha guidato i Mavs con 35 punti, mettendo a dura prova la difesa dei Grizzlies con la sua continua maestria nel segnare da tutti e tre i livelli. Sebbene la sua percentuale di tiro non sia stata eccezionale (9 su 21 con il 42,8%), ha tirato con il 50% dalla lunga distanza con 10 tentativi e, così facendo, ha realizzato un’epica impresa da tre punti che nemmeno il più grande tiratore da tre punti di tutti i tempi, Stephen Curry, è riuscito a fare.

Luka Doncic ha realizzato il suo millesimo tiro da tre in carriera, diventando il secondo giocatore più veloce nella storia dell’NBA a farlo. Il fuoriclasse dei Mavs è riuscito a entrare nel club dei 1.000 in sole 351 gare, precedendo il tiratore degli Indiana Pacers, Buddy Hield, che ha realizzato questo incredibile risultato esattamente in una partita in meno rispetto a Doncic.

.@luka7doncic records his 1000th career three-pointer 🪄 He is the second-fastest player to 1,000 made👌s in NBA history. pic.twitter.com/kMhWwboeIW — Dallas Mavericks (@dallasmavs) December 12, 2023

Oltre a essere il secondo giocatore più veloce a tagliare il traguardo delle 1.000 triple, Luka Doncic è diventato anche il più giovane giocatore nella storia dell’NBA a realizzare questo record di triple, a 24 anni e 287 giorni.

Leggi anche: Lance Stephenson prova a tornare in NBA: c’è la firma in G-League