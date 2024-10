(Quasi) tutti gli stranieri del Maccabi Tel Aviv hanno deciso di non tornare in Israele dopo la vittoria con l’ASVEL

Dopo un inizio vittorioso della nuova stagione di EuroLega, il Maccabi Playtika Tel Aviv ha rilasciato un annuncio sulla logistica del roster.

Dopo il rinvio della finale di Coppa d’Israele contro il Maccabi Ramat Gan, ai giocatori del Maccabi hanno data la possibilità di scegliere se rimanere a Belgrado, in Serbia, dove giovedì si è giocata la partita di EuroLeague contro l’LDLC ASVEL Villeurbanne, oppure tornare in Israele.

Tutti gli stranieri, tranne Jaylen Hoard, hanno scelto di rimanere a Belgrado, ha annunciato il Maccabi Tel Aviv.

Il Maccabi avrebbe dovuto disputare la finale della Coppa d’Israele sabato 5 ottobre, ma la partita è stata rinviata a causa delle nuove norme sugli assembramenti pubblici messe in atto dopo le azioni militari nella regione negli ultimi giorni e settimane.

Un’altra squadra israeliana, l’Hapoel Shlomo Tel Aviv, ha seguito un percorso simile dopo la partita di EuroCup di martedì contro il Wolves Twinsbet Vilnius, quando metà della squadra è rimasta in Bulgaria e non è tornata in Israele.

Stiamo a vedere se si deciderà di sospendere un’altra volta la Winner League come accaduto poco meno di un anno fa.

