Prestazione SONTUOSA degli ex Milano: il Bayern Monaco sorprende il Real Madrid

È stata una serata nerissima per i tifosi dell’Olimpia Milano. Dopo aver visto la loro squadra surclassata dall’AS Monaco all’esordio in EuroLega, hanno dovuto sopportare anche il fatto che i due ex che ora giocano al Bayern Monaco, Shabazz Napier e Johannes Voigtmann, hanno invece disputato una gara perfetta conducendo i bavaresi alla vittoria contro il favorito Real Madrid.

Quello del Bayern è l’upset più importante di giornata: un 97-89 arrivato dopo un quarto periodo giocato ad altissimi livelli e “vinto” 33-16. All’esordio stagionale in EuroLega, Napier ha segnato la bellezza di 25 punti risultando il miglior marcatore della partita e tirando 4/5 da tre. Voigtmann ha disputato una partita che forse non ha mai fatto in 2 anni a Milano: 19 punti, 10 rimbalzi, 4 assist con 5/9 da tre punti.

Per il Real Madrid, arrivato al 30′ sul +9, Facundo Campazzo ha flirtato con la doppia-doppia (19 punti e 9 assist), mentre Dzanan Musa ha segnato 18 punti. L’argentino è stato poi espulso per doppio tecnico nel finale, come conseguenza di veementi proteste per un mancato fischio che avrebbe potuto portare il match al supplementare. È la terza sconfitta per i Blancos in questo traumatico avvio di stagione. La squadra di Chus Mateo aveva perso settimana scorsa la finale di Supercoppa contro Malaga e lo scorso weekend era caduta alla prima di campionato contro la neopromossa Leyma Básquet Coruña.