Bayern-Real, Chus Mateo CRITICA gli arbitri per la decisione che ha portato all’espulsione di Campazzo

A 11 secondi dalla fine del quarto quarto e con il Real Madrid di Chus Mateo in svantaggio sul Bayern Monaco per 92-89, Facu Campazzo ha tentato un tiro da 3 punti per pareggiare la partita, cercando di ottenere il fallo di Nick Weiler-Babb che lo stava marcando. Gli arbitri non hanno chiamato fallo e Campazzo ha protestato ferocemente per la decisione. La guardia argentina ha dovuto essere trattenuta dal compagno di squadra, Serge Ibaka, mentre gli arbitri lo espellevano per la sua reazione.

Secondo l’allenatore del Real, Chus Mateo, gli arbitri della gara contro il Bayern hanno scelto la via della non chiamata semplicemente perché non hanno visto il fallo.

“Non ho visto il video dopo la partita. Ora… non lo so. È una situazione di gioco. Gli arbitri hanno fatto un buon lavoro. Probabilmente non hanno visto il fallo. Di sicuro non hanno visto questo fallo e questo è il motivo per cui non l’hanno chiamato”, ha detto Mateo nella conferenza stampa post-partita.

Nonostante le numerose assenze, tra cui quella di Mario Hezonja, il Real era in vantaggio di 10 punti alla fine del terzo periodo. Il Bayern ha rimontato fino alla fine della partita e ha ottenuto la vittoria grazie agli sforzi di Shabazz Napier e Johannes Voigtmann.

