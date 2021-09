Quella volta che Ergin Ataman rischiò di diventare allenatore di calcio ad altissimi livelli

Ergin Ataman si è presentato decisamente carico al Media Day di EuroLega del suo Efes Istanbul.

Il coach dei campioni in carica ha rilasciato dichiarazioni molto opinabili riguardo la differenza fra il basket europeo e la NBA. Poi però ha regalato anche altro molto interessante materiale ai giornalisti.

Ci riferiamo in particolare a un aneddoto secondo il quale sarebbe stato vicino a diventare allenatore di una delle squadre di calcio più importanti della Turchia.

Sei o sette anni fa, quando ero al Galatasaray, il presidente mi chiese di allenare anche la squadra di calcio. C’era un’offerta importante e abbiamo anche fatto un colloquio. Credo che ci vogliano almeno uno o due anni di esperienza prima di ricoprire un ruolo del genere e Aysal ha lasciato la presidenza dopo qualche mese. Per fortuna non ho accettato, altrimenti il Gala sarebbe in quarta serie. Il mondo del calcio è completamente diverso da quello del basket.