Questa notte ci sarà il ritorno in campo di Ja Morant?

Ja Morant dovrebbe giocare con i Memphis Grizzlies nella partita di questa notte contro i New Orleans Pelicans. L’All-Star è stato fuori dalla rotazione della squadra mentre scontava una sospensione di 25 partite per un incidente con un’arma da fuoco sui social media. Il ritorno di Ja Morant arriva in un momento in cui i Grizzlies, in difficoltà, hanno un disperato bisogno di una spinta.

Con Steven Adams tutta la stagione e Luke Kennard, Derrick Rose e Marcus Smart alle prese con degli infortuni, l’imminente ritorno di Morant nella rotazione arriva nel momento perfetto. Memphis ha faticato per tutta la stagione, vincendo solo 6 delle prime 25 partite.

Dopo aver saltato gran parte della stagione, Morant avrà probabilmente bisogno di tempo per tornare al meglio. Non c’è modo di replicare l’intensità e la fisicità di una partita NBA, quindi Morant avrà probabilmente bisogno di gestire i suoi minuti nelle prossime settimane.

Tuttavia, l’aggiunta di un giocatore All-Star nella rotazione dovrebbe aiutare i Grizzlies. Morant riporterà esplosività e spavalderia alla franchigia e riavvicinerà la sua fanbase disillusa. Resta da vedere se il ritorno di Morant sarà sufficiente a riportare i Grizzlies in pista e a competere per un posto nella post-season.

Leggi anche: I 10 migliori giocatori a non aver mai giocato in NBA