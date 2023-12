Shabazz Napier sta per lasciare la Stella Rossa dopo pochi mesi

Shabazz Napier alla Stella Rossa può essere catalogato come “fallimento”, a maggior ragione ora che l’americano sta per lasciare il club. Lo ha confermato lo stesso coach Giannis Sfairopoulos prima della gara di questa sera dopo la netta sconfitta contro il Real Madrid.

Napier era arrivato in estate dopo aver indossato nella scorsa stagione la maglia dell’Olimpia Milano, portandola alla vittoria dello Scudetto da protagonista. Per Napier però sono stati solo 9.8 i punti di media segnati in questi mesi alla Stella Rossa in EuroLega. E così un matrimonio mai sbocciato veramente sta per giungere al termine, il giocatore non era nemmeno tra i 12 contro il Real e nelle prossime ore dovrebbe arrivare il taglio. “Shabazz è in trattativa per cambiare squadra, quindi mi ha chiesto di non giocare questa sera” ha commentato Sfairopoulos.

Ancora non è chiaro quale squadra sta trattando con Napier, un’ipotesi potrebbe essere proprio quella Milano lasciata in estate. I biancorossi sono alla ricerca di un rinforzo proprio in cabina di regia, anche se di recente alcune dichiarazioni di Ettore Messina (poi definite una battuta) non erano proprio piaciute alla point guard.