Questi Lakers sono paragonabili agli Warriors da 73-9, secondo coach Steve Kerr

I Los Angeles Lakers 2020-2021 con LeBron James sono forti quanto i Golden State Warriors 2015-2016? L’attuale coach degli Warriors, Steve Kerr, sembra pensarla così.

Kerr crede che i Lakers siano in una posizione privilegiata per lasciare il segno nel campionato in questa stagione, notando come hanno la fiducia di vincere un campionato senza soffrire la fatica dell’essere arrivati fino alle Finals.

“Hanno il limite che deriva dalla vittoria di un campionato e non hanno la fatica che deriva dalla vittoria di un campionato. Abbiamo provato la stessa sensazione l’anno in cui abbiamo vinto 73 partite su 82. Torni in campo ed è quasi come una continuazione della tua stagione precedente. Sei in cima al mondo. Tutti sono felici. Aggiungi alcuni giocatori di livello a un roster già fortissimo. Hai una fiducia maggiore in quello che stai facendo”.

Fonte: East Bay Times

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.