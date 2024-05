Gabriele Procida è il miglior giovane della stagione di EuroLega

In prossimità delle Final Four, l’EuroLega ha iniziato ad annunciare i premi individuali della stagione. Il primo è quello di Miglior Giovane, assegnato all’italiano Gabriele Procida.

L’ala dell’Alba Berlino è il terzo italiano nella storia a vincere questo premio, dopo Andrea Bargnani e Danilo Gallinari. Per aggiudicarselo ha dovuto battere la concorrenza del compagno di squadra e di nazionale Matteo Spagnolo. Entrambi però non giocheranno in Azzurro questa estate a causa di infortuni che li hanno costretti a chiudere anzitempo la stagione.

Procida ha segnato più di 8 punti di media a partita, andando dieci volte in doppia cifra. Il suo season high è stato di 22 punti contro il Maccabi Tel-Aviv nell’undicesimo turno. Fra i giocatori eleggibili (tutti gli Under 23 alla data del 1° Luglio 2023) è anche quello con la valutazione media più alta e ha chiuso primo in assoluto nel dato della palle recuperate proiettato su 40 minuti di utilizzo (3,3).

La lista dei precedenti vincitori del Rising Star Trophy presenta giocatori che poi avrebbero fatto la storia del basket europeo e mondiale, a partire da Rudy Fernandez (2007), Ricky Rubio (2010), Nikola Mirotic (2011), Kostas Papanikolaou (2013), Bogdan Bogdanovic (2014 e 2015) e Luka Doncic (2017 e 2018), oltre a Bargnani nel 2006 e Gallinari nel 2008.