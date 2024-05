I Phoenix Suns hanno scelto un TOP COACH per la panchina

A poche ore dall’esonero di Frank Vogel, i Phoenix Suns sembrano aver già scelto il nuovo allenatore.

Il nuovo coach dei Suns dovrebbe essere Mike Budenholzer. Lo ha anticipato ESPN e lo confermano i principali media sportivi degli Stati Uniti. Accordo imminente tra Phoenix e Coach Bud che sta lavorando per definire tutti i membri del suo staff.

Budenholzer tornerà su una panchina NBA dopo una sola stagione di pausa. A Maggio del 2023, infatti, Milwaukee lo aveva mandato via in seguito alla eliminazione al primo turno playoff. Aveva guidato i Bucks dal 2018, vincendo il titolo NBA nel 2021.

Dopo una breve esperienza in Danimarca da giocatore professionista e allenatore di squadre giovanili, è entrato nello staff dei San Antonio Spurs e ha seguito Gregg Popovich dal 1996 al 2013. Poi la prima avventura da capo allenatore con gli Atlanta Hawks e in seguito Milwuakee. In dieci stagioni da head coach in NBA ha mancato i playoff in una sola occasione, l’ultima stagione in Georgia. Ha allenato l’All Star Game nel 2015 e nel 2019, annate in cui ha vinto anche il premio di Coach of The Year.

Adesso proverà a guidare Devin Booker e Kevin Durant verso l’anello NBA dopo la cocente delusioni di quest’anno.