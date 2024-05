LeBron James si lamenta degli arbitri, JJ Redick lo zittisce (scherzosamente)

LeBron James non è riuscito a scavalcare l’ostacolo Denver Nuggets nei playoff.

I Los Angeles Lakers hanno perso 4-1 contro i campioni in carica nel primo turno della Western Conference. La serie però è stata molto equilibrata e ha visto i gialloviola per larghi tratti avanti. Secondo LeBron gli arbitri non avrebbero di certo aiutato la sua squadra, non consentendo alle partite di assumere quella fisicità che contraddistingue le sfide di post season.

Solitamente nei playoff ti concedono di essere un po’ più fisico. Invece nella serie con i Nuggets sembra di giocare una c**** di partita di regular season.

James ha espresso questo commento durante una puntata di Mind the Game, il nuovo podcast che sta tenendo insieme a JJ Redick, fra i papabili per il ruolo di nuovo allenatore dei Lakers. La risposta del suo co-conduttore, amico e papabile nuovo coach ha risposto con ironia.