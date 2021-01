Ravenna, formazione che si trova in Serie A2, ha deciso di riportare in Italia Rok Stipčević, playmaker croato di grandissima esperienza che abbiamo visto in Italia a Varese, Milano, Pesaro, Roma, Sassari e Fortitudo Bologna, secondo quanto riferito da Superbasket. Il croato gioca attualmente al Košarkarski Klub Krka Novo mesto, formazione slovena che milita in FIBA Europe Cup.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.