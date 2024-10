Record STRORDINARIO di Paolo Banchero contro i Pacers

La scorsa stagione, gli Orlando Magic hanno fatto un grande salto, raggiungendo i playoff e mettendo in mostra una solida prestazione contro i Cleveland Cavaliers nel primo turno dei playoff. La stella dei Magic, Paolo Banchero, ha iniziato bene l’anno ed è appena entrato nella storia dell’NBA con le sue statistiche contro gli Indiana Pacers, come riporta StatMuse.

I Magic hanno sconfitto i Pacers per 119-115, con Paolo Banchero che ha messo a segno la prima statistica da 50 punti, 13 rimbalzi, 9 assist, 2 tiri stoppati e 3 tiri da 3 punti nella storia della lega. I 50 punti sono il massimo della carriera per Banchero. Ha tirato 16 su 26 dal campo, 3 su 9 dalla linea dei tre punti e 15 su 22 dalla linea dei tiri liberi.

Paolo tonight:

50 PTS (career-high)

13 REB

9 AST

2 BLK

3 3P

The only player in NBA history to reach those numbers in a game. pic.twitter.com/GBH7GrNV5S

— StatMuse (@statmuse) October 29, 2024