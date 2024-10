Nikola Jokic si trasforma in Carmelo Anthony del 2009 per aiutare i Denver Nuggets a vincere la prima dell’anno

I Denver Nuggets hanno rimontato 15 punti di svantaggio e hanno sconfitto i Toronto Raptors ai supplementari, 127-125, grazie alla seconda partita consecutiva da 40 punti di Nikola Jokic, che ricorda l’ex superstar dei Nuggets, Carmelo Anthony, l’ultimo a realizzare questa impresa dal 2009.

Con questa vittoria, la squadra ha evitato di cadere in un buco di 0-3 all’inizio della stagione. Tuttavia, l’1-3 iniziale potrebbe non essere il modo in cui la squadra immaginava di iniziare una stagione da potenziale titolo.

Guarda le statistiche complete di Jokic su StatMamba su X, ex Twitter.

Nikola Jokic tonight: 40 PTS

10 REB

4 AST

2 BLK First Nugget with back-to-back 40-point games since Carmelo Anthony in 2009. pic.twitter.com/NgjEt3nIOn — StatMamba (@StatMamba) October 29, 2024

Come previsto, i titolari dei Nuggets si sono fatti valere contro i Raptors, con tutti e cinque i giocatori che hanno raggiunto una doppia cifra. Tuttavia, è proseguito l’andamento altalenante del compagno di Nikola Jokic ai Denver Nuggets, Jamal Murray, che ha realizzato un misero 6-20 per 17 punti.

Anche Michael Porter Jr. ha segnato 13 punti con un tiro da 1 a 4 dalla lunga distanza.

Tuttavia, il gene della frizione di Murray si è attivato contro i Raptors, poiché ha realizzato il layup di chiusura della partita a meno di un secondo dalla fine dei tempi regolamentari. Oltre a Jokic, anche Aaron Gordon ha ottenuto una doppia-doppia da 16 punti e 11 rimbalzi.

Leggi anche: Pistoia, perché Dante Calabria è rimasto seduto a guardare tutto il 1° tempo?