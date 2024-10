“Non si gioca su campi scivolosi”, il sindacato dei giocatori alza la voce

Il problema dei campi scivolosi per l’umidità è molto diffuso in Italia. Spesso coinvolge le categorie minori ma nell’ultimo weekend ci sono stati episodi anche ad alti livelli.

A Reggio Emilia la situazione era al limite, come ha segnalato Amedeo Della Valle. In Serie B Nazionale, invece, rinviata la sfida tra Piacenza e Lumezzane.

La GIBA, il “sindacato” dei giocatori, ha preso posizione per tutelare i suoi associati attraverso una nota.

Alcune partite del weekend hanno visto forti rischi per la salute dei giocatori in campo. Il problema della condensa, dovuta alla straordinaria umidità di questi giorni in città come Reggio Emilia e Piacenza ha infatti reso i parquet di alcuni campi molto scivolosi e molto pericolosi. Per fortuna nessuno si è fatto male. La Giba chiede pertanto che in situazioni di rischio potenziale sia obbligatorio il rinvio della partita. Se non si può stare in piedi in campo in sicurezza non si deve giocare. Bene hanno fatto gli arbitri di Piacenza – Lumezzane a sospendere l’incontro di ieri perché come ben evidenziato dai nostri atleti è fondamentale garantire la sicurezza dei lavoratori sportivi. Chiediamo a tutto il movimento e ai gestori degli impianti un cambio di passo per far sì che i palazzetti dello sport dove si giocano partite di campionati nazionali siano dotati di aria condizionata, elemento importantissimo per consentire a tutti di vivere lo sport in modo piacevole e sicuro, in estate e in inverno. Su questo tema saremo in prima linea, sempre al fianco dei nostri atleti.