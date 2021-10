Reggio Emilia supera Napoli con un secondo tempo veramente perfetto

UNAHOTELS Reggio Emilia – Ge.Vi. Napoli 102-90

(26-27; 17-25; 30-25; 24-18)

I padroni di casa partono a mille all’ora e piazzano immediatamente un break di 8 a 0. I campani però non hanno paura dell’inizio di impeto degli emiliani, soprattutto se dalla tua hai Josh Mayo e Markis McDuffie. Al primo giro di boa siamo sul 13 a 6 per i biancorossi. Napoli restituisce il parziale alla UNAHOTELS e pareggia a quota 16 a 3 dalla fine del primo periodo con la bomba di Mayo. Da questo momento in poi vige la legge dell’equilibrio e alla prima pausa obbligatoria della contesa siamo sul 27 a 26 per gli ospiti con i liberi trasformati da Amas Velicka.

L’inizio del secondo quarto non è traumatico come il primo per i napoletani e riescono a portarsi sul 33 a 31 al 13′. Fino a 3 minuti dal suono della seconda sirena il match resta in equilibrio, poi però i campani inseriscono la quarta marcia e riescono a veleggiare intorno ai tre possessi di margine. Grande protagonista del match l’attacco dei ragazzi allenati da coach Stefano “Pino” Sacripanti. All’intervallo lungo i campani chiudono sopra al PalaBigi 53 a 42 con 14 punti a testa di Mayo e McDuffie.

Il terzo periodo di Reggio Emilia è praticamente perfetto mentre a Napoli non vorrà mai ricordarlo: parziale di 35 a 20 in 10 minuti. Già al 25′ avevano sistemato le cose perché il canestro di Osvaldas Olisevicius riesce a dare il +1 all’UNAHOTELS. Ora l’inerzia è tutta dalla parte degli uomini di Attilio Caja, i quali non hanno più intenzione di lasciare la testa della gara e all’ultimo intervallo obbligatorio della sfida sono sopra di due possessi pieni: 78 a 72.

Se il terzo quarto è praticamente perfetto per Reggio Emilia, il quarto è ASSOLUTAMENTE perfetto: 16 a 5 in 4 minuti e partita in ghiaccio. Gli ultimi minuti servono solo ad aggiustare le statistiche dei singoli giocatori: Reggio Emilia si impone 102 a 90 contro Napoli.

Reggio Emilia: Thompson 11, Hopkins 10, Candi 16, Baldi Rossi 6, Strautins 0, Crawford 13, Colombo NE, Cinciarini 8, Olisevicius 20, Bonacini NE, Diouf 10. All. Attilio Caja.

Napoli: Zerini 6, McDuffie 16, Matera NE, Velicka 12, Cannavina NE, Parks 4, Marini 0, Mayo 22, Elegar 8, Uglietti 0, Lombardi 8, Rich 14. All. Stefano Sacripanti.

Qui trovi le statistiche complete della gara.