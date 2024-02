Ricky Rubio dopo il ritorno in campo: “È come imparare di nuovo ad andare in bicicletta”

Nonostante non si sia conclusa con una vittoria per la squadra di Sergio Scariolo, la partita tra Lettonia e Spagna è stata un grande trionfo perché Ricky Rubio è tornato a giocare a basket. Il playmaker catalano ha indossato una canotta da basket dopo molti mesi, un ritorno che non è stato facile, ma che è già una buona notizia.

“Mi sono sentito come un rookie, con molti nervi a fior di pelle. È come imparare di nuovo ad andare in bicicletta. Sarà dura, ma sono felice. Il mio amore per il basket è sempre stato presente. Si è un po’ affievolito, ora dobbiamo rispolverarlo e goderci di nuovo questo bellissimo gioco”, ha detto Rubio.

Alla fine la vittoria è andata ai lettoni con il punteggio di 75-79.

“È lo sport: a volte si vince, a volte si perde. Abbiamo lottato fino alla fine. Non abbiamo giocato una grande partita, ma alla fine abbiamo avuto una possibilità. Sono grato di aver avuto questa opportunità. Peccato per la sconfitta, ma vedremo. Abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma non è successo. Ora, in Belgio, dobbiamo vincere”, ha detto Ricky Rubio.

