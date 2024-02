I Thunder tagliano Aleksej Pokusevski: futuro in Europa per lui?

Gli Oklahoma City Thunder rinunciano ad Aleksej Pokusevski, secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic. L’ala serba è stato la scelta n. 17 dei Thunder nel Draft NBA 2020 e ha giocato circa 150 partite in quasi quattro anni, con una media di 7,9 punti, 4,9 rimbalzi e 2,1 assist in regular season.

Il serbo di 22 anni ha giocato la sua ultima partita il 10 febbraio nella sconfitta contro Dallas, dove si è visto in campo per solo 6 minuti di gioco. Dall’inizio del 2024 ha accumulato solo 18 minuti, di cui 7 contro Charlotte e 5 contro San Antonio.

Pokusevski è stato draftato nel 2020 alla 17esima posizione da Minnesota, ma è stato scambiato con Oklahoma tre giorni dopo in una trade a tre squadre. Dopo un inizio promettente in NBA, gli infortuni hanno portato a una riduzione del tempo in campo e alla fine gli sono costati il posto in squadra. Nella sua stagione da rookie è stato il più giovane giocatore per minutaggio dell’intera NBA.

Prima di andare oltreoceano, ha fatto parte della formazione dell’Olympiacos, diventando il più giovane giocatore della squadra del Pireo a debuttare in EuroLega. Chissà che magari deciderà di tornare in Europa per questo finale di stagione…

