SPQR Roma, Sergio Scariolo entra nel progetto ma non come allenatore

Da pochi mesi si è conclusa la seconda avventura di Sergio Scariolo sulla panchina del Real Madrid, con una finale di EuroLega ma un’annata deludente chiusa con zero titoli. Il tecnico bresciano era stato accostato alla SPQR Roma come possibile allenatore, prima che la squadra capitolina scegliesse Alessandro Magro al termine di una lunga ricerca.
Scariolo però farà comunque parte del progetto SPQR di Donnie Nelson, solo non come allenatore. Come annunciato dal club nella giornata di oggi, Scariolo sarà Special Advisor for Basketball Strategy, quindi un consulente in ambito sportivo.
Il nome di Sergio Scariolo d’altronde è noto anche oltreoceano, alla nuova proprietà americana, visto che era stato assistente ai Toronto Raptors vincendo il titolo NBA nel 2019.
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