Recalcati sulla scelta di Pozzecco di ‘tagliarlo’: “Non faccio polemica, si intuiva…”

Gianmarco Pozzecco ha dovuto rinunciare al Senior Assistant Coach, Charlie Recalcati, in vista del Pre-Olimpico e poi di un’eventuale Olimpiade perché bisogna portare meno persone possibili. Il santone del basket italiano ha commentato così sulla colonne de La Provincia di Como il tutto:

“Non è il caso di fare polemiche né di stracciarsi le vesti ­ confessa con la consueta serenità che è poi il suo tratto distintivo ­: si intuiva, infatti, che una tale decisione era nell’aria perché non vivo certo sulla luna. Ho fatto anch’io il commissario tecnico, conosco molto bene le dinamiche federali. Capisco la questione budget, e so benissimo che a volte vanno fatto delle scelte. E pertanto chi è chiamato a farle è doveroso le faccia, ritenendole più opportune sia per la squadra sia per il gruppo. E naturale bisogna rispettarle. È come quando un allenatore è chiamato a decidere su un giocatore o su un altro. Ammetto altrettanto candidamente che mi avrebbe fatto piacere continuare quest’esperienza anche in vista di una potenziale partecipazione olimpica ma, ribadisco, non ne faccio una colpa ad alcuno”, ha detto Recalcati a Fabio Cavagna de la Provincia di Como sulla scelta di Pozzecco.

