Ricky Rubio racconta la sua battaglia contro la depressione e riflette sulla sua carriera

In una lunga intervista rilasciata a Jon Krawczynski di The Athletic, Ricky Rubio ha definito il 30 luglio 2023 “uno dei giorni più difficili della sua vita”. La guardia spagnola ha raccontato i giorni che hanno preceduto il momento in cui ha deciso di smettere, di lasciare il ritiro della nazionale spagnola in vista della Coppa del Mondo 2023 e di dare priorità assoluta alla sua salute mentale.

“La mia mente è andata in un posto molto buio. L’ultimo infortunio con i Cavs è stato molto duro, ma non è stato il grande fattore che mi ha portato a questo. Si trattava di piccole cose che erano lì da anni e che alla fine si sono rivoltate contro di me”, ha riflettuto.

“Mi vengono i brividi a pensare ai giorni in cui tutto era buio. C’era qualcosa che mi offuscava la mente e che non riuscivo a superare. Ora sto molto meglio grazie all’aiuto che ho avuto bisogno di ricevere e sto ricostruendo dall’interno e non dall’esterno”, ha detto con sincerità.

Rubio ha ammesso che affrontare i conflitti interni associati alla sua immagine è stata un’altra barriera che ha dovuto superare.

“Sono sempre stato quello che cercava di essere positivo, ma a volte mentivo a me stesso. Mi diceva che non potevo sentirmi in un certo modo perché questo mi avrebbe rallentato. Ma se menti a te stesso, finisci per rivoltarti contro, ed è quello che è successo a me. Devi essere onesto con te stesso”.

Ricky Rubio fa un bilancio del suo periodo in NBA, dove ha vissuto 12 anni di alti e bassi.

“A volte vorrei avere avuto una carriera ancora migliore. Mi sarebbe piaciuto vincere un titolo. Ma alla fine mi rendo conto che mi sono divertito. Ci sono stati momenti difficili, ovviamente, non è stata una storia perfetta. Ma ho imparato molto, mi sono fatto molti amici e sono cresciuto durante tutto il processo”.

