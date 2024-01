Anthony Edwards FURIBONDO con gli arbitri: “Prenderà una MULTA ma…”

Sembra che Anthony Edwards possa essere multato. Dopo la vittoria dei Minnesota Timberwolves sugli Oklahoma City Thunder per 107 a 101, Edwards ha rivolto critiche dirette agli arbitri.

In particolare, la guardia si è soffermata su come i Timberwolves abbiano dovuto giocare con la fisicità dei Thunder, senza che gli arbitri avessero fischiato nulla.

“Mi prenderò la multa, ma gli arbitri non ci hanno protetto stasera”, ha detto Edwards. “Abbiamo dovuto giocare su ogni urto, su ogni contatto… non lo so. Non so come abbiamo fatto a vincere stasera”.

Ant: "Imma take the fine because the refs did not give us no calls tonight" pic.twitter.com/iLKZvqtaY6 — CJ Fogler account may or may not be notable (@cjzero) January 30, 2024

Come squadra, i Timberwolves hanno subito solo due falli personali in più rispetto ai Thunder (19 in totale per Minnesota e 17 per Oklahoma City). Per quanto riguarda i tiri liberi, invece, i Timberwolves hanno totalizzato 15 tentativi contro i 22 dei Thunder.

La partita è stata un’altalena, con un totale di 24 cambi di vantaggio. L’ultimo assaggio di vantaggio dei Thunder, tuttavia, è arrivato a 2:43 dalla fine della partita. Oklahoma City ha mantenuto un vantaggio di un punto, 97-96. Jaden McDaniels realizza un canestro da tre punti, mentre Edwards mette a referto una schiacciata per portare i Timberwolves in vantaggio di quattro punti. Minnesota non ha ceduto il vantaggio fino alla fine della partita.

Anthony Edwards ha guidato i Timberwolves con 27 punti, mentre Karl-Anthony Towns ha realizzato una doppia doppia da 21 punti e 10 rimbalzi.

