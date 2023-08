Ricky Rubio shock: si prende una pausa dal basket e salta (almeno) il Mondiale

Ricky Rubio doveva essere una delle stelle della Spagna di Sergio Scariolo per il Mondiale che inizierà tra circa 3 settimane. Invece nelle scorse ore il playmaker dei Cleveland Cavaliers ha annunciato, proprio tramite la Federazione spagnola, di volersi prendere una pausa, non si sa quanto lunga, per prendersi cura della sua salute mentale.

“Ho deciso di interrompere la mia attività professionistica per prendermi cura della mia saluta mentale. Voglio ringraziare la Federazione per tutto il supporto che mi ha dato. Loro hanno capito la mia decisione. Oggi #LaFamilia ha più senso che mai. Grazie” ha scritto Rubio nel comunicato.

Non è chiaro quanto di fatto starà fuori Rubio, che ha 32 anni ed è da poco rientrato dopo un anno di stop causa lesione del legamento crociato. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto a Cleveland, mentre è quasi certo un suo ritorno in Europa nel 2024. O almeno lo era prima di questa decisione, ora chissà…