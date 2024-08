Royal Ivey, coach del Sud Sudan FURIBONDO: “È stata una FARSA!”

Il coach del Sud Sudan, Royal Ivey, ha criticato pesantemente l’arbitraggio della partita tra la sua squadra e la Serbia, che si è conclusa con una sconfitta per la sua squadra nella fase a gironi dei Giochi Olimpici.

“Che farsa, che farsa! I miei ragazzi hanno messo il cuore e l’anima nella partita, che farsa! Non ho altro da dire”, ha dichiarato a BasketNews.

“La storia è che hanno tirato più volte da tre, 14 su 34, più tiri dal campo e hanno tirato 31 tiri liberi. Ditemelo voi. Ditemi che i miei ragazzi sono là fuori a dare tutto il loro sangue, sudore e lacrime. E poi mi dite che abbiamo tirato 6 tiri liberi. Abbiamo tirato 1 solo tiro libero nel secondo tempo. Un solo tiro libero nel secondo tempo”.

Alla domanda se ne avesse parlato con gli arbitri durante la partita, Royal Ivey del Sud Sudan ha risposto che si sono rifiutati di discutere con lui.

“Volevo un dialogo, ma non hanno voluto parlare con me. Mi hanno dato un tecnico e mi hanno detto che erano preoccupati per il fatto che la mia panchina si fosse alzata. Erano preoccupati che io superassi la linea invece di affrettare il gioco, cosa c’entra il fatto che io abbia superato la linea con il gioco? Cosa c’entra la mia panchina con la partita?”.

“Ho bisogno di una risposta. Qualcuno mi spieghi. Sono perplesso. I miei ragazzi hanno hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto. Si sono attenuti al piano di gioco. Jokic è un grande giocatore. Bogdanovic è un grande giocatore. Due ragazzi non possono batterti. Bogdanovic ne ha segnati 30 e Jokic 22. Ha tirato 12 tiri liberi. Ha tirato 12 tiri liberi. Ditemi voi”.

Leggi anche: EA7 Milano, addii probabili per Maodo Lô e Guglielmo Caruso?