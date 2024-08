Carlik Jones INCOLPA gli arbitri della sconfitta del Sud Sudan con la Serbia

Carlik Jones ha vissuto un’estate incredibile rappresentando il Sud Sudan. Ha attirato molta attenzione su di sé con le sue giocate in campo, ma molta più attenzione è stata rivolta alla squadra di basket del Sud Sudan nel suo complesso.

Hanno battuto Porto Rico, conquistando la prima vittoria in assoluto del Paese alle Olimpiadi. Nell’ultima giornata della fase a gironi, il Sud Sudan ha lottato testa a testa con la Serbia, medaglia d’argento della FIBA World Cup dello scorso anno, perdendo solo negli ultimi minuti.

Carlik Jones ha ammesso che l’arbitraggio ha giocato un ruolo nella partita tra Sud Sudan e Serbia:

“Penso di sì. Non mi piace dare sempre la colpa agli arbitri e cose del genere, ma credo che l’arbitraggio abbia giocato un ruolo, permettendo all’altra squadra di essere più fisica di noi. In un certo senso fa la sua parte. Per tutta la partita i ragazzi hanno potuto usare le mani e fare alcune cose che a noi non erano permesse. E questo ha influito su di noi in attacco o in difesa, non permettendoci di essere così fisici”, ha detto Carlik Jones dopo la sconfitta a BasketNews.

