Sacramento Kings, i genitori dei giocatori sono sempre più ingombranti

Qualche ora fa ha fatto il giro del web la richiesta del padre di Marvin Bagley III che su Twitter aveva chiesto pubblicamente ai Sacramento Kings di scambiare il figlio.

Viviamo in un’epoca in cui il mercato è sempre più social e alcuni padri sempre più ingombranti (con ogni riferimento a LaVar Ball puramente voluto). Non c’è da sorprendersi più di tanto, allora, leggendo un altro cinguettio con la stessa richiesta, sempre ad opera del genitore di un giocatore.

Stavolta, per fortuna, non si tratta del papà del diretto interessato ma del padre di De’Aaron Fox, il signor Aaron: anche secondo lui Marvin Bagley andrebbe scambiato il prima possibile. E anche lui, come il “collega”, ha cancellato il tweet poco dopo ma ormai è pressoché impossibile sfuggire alla legge degli screenshot.

yikes. the Marvin Bagley III trade demand saga takes its next turn, this time from De’Aaron Fox’s father. pic.twitter.com/YTFwzuNlZB — Rob Perez (@WorldWideWob) January 4, 2021

Non sono solamente i padri ad essere molto (troppo?) presenti negli affari dei Kings. La signora Lydecia Holmes, infatti, commenta spesso le prestazioni di Sacramento, con un focus particolare sul figlio Richaun. I suoi però non sono semplice tweet di supporto ma vere e proprie indicazioni tecniche al coach Luke Walton, accusato di avere idee troppo antiquate e non non coinvolgere adeguatamente Richaun Holmes nell’attacco.

I love the kings but they cannot go back to playing the old way. It doesn’t work! Ty was definitely missed tonite! — Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) January 3, 2021

Give the ball to richaun! He’s opened!! What is the problem?? — Dr. Lydecia Holmes (@DrLydecia) January 2, 2021

